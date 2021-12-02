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Кабмин направит более 100 млрд рублей на расселение ветхого и аварийного жилья

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ направит более 100 млрд рублей на расселение ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства.

"Еще один вопрос нашей повестки направлен на решение важной социальной задачи - ускорение расселения аварийного жилья", - сказал Мишустин.

"В текущем году направим на такие цели дополнительно более 100 млрд рублей, будет использовано несколько источников, в том числе, из резервного фонда правительства. Большая часть - 79 млрд рублей - поступит за счет опережающего финансирования с будущих лет", - пояснил премьер.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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