Более 4 млн кв. м недвижимости ввели на территориях бывших промзон Москвы с начала года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Свыше 100 зданий различного назначения общей площадью более 4 млн кв. м ввели в эксплуатацию с января по конец ноября 2021 года на бывших промышленных территориях Москвы, сообщила в четверг пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"С начала года на месте бывших промзон ввели 102 объекта общей площадью свыше 4 млн "квадратов", из которых на долю жилья пришлось около 1,8 млн кв. м. Проекты планировок территории включают сохранение модернизированных производств, а также строительство объектов социальной инфраструктуры", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва.

Заммэра подчеркнул, что такой подход позволяет создавать комфортную городскую среду и повышать качество жизни в новых кварталах.

В свою очередь руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин рассказал о вводе четырех жилых корпусов на территории бывшей промзоны "Западный порт", на Заречной улице, владение 2/1, в районе Филевский парк на западе столицы.

"Общая площадь корпусов составляет 77,6 тыс. кв. м. В них разместится 730 квартир. В составе одного из корпусов будет действовать встроенно-пристроенный детсад. Всего в ходе редевелопмента этого участка бывшей промзоны на площади около 11 га возведут 384,1 тыс. кв. м недвижимости. Здесь планируется построить фитнес-центр. Первые этажи многосекционных корпусов целиком отданы под коммерческие помещения, где разместятся рестораны, кафе, магазины, банки, химчистки", - пояснил глава департамента.

Также примером удачного освоения бывшей промышленной территории является редевелопмент промзоны "Октябрьское поле" на северо-западе Москвы. Только в прошлом месяце здесь ввели более 92 тыс. кв. м недвижимости: два жилых корпуса на 1 127 квартир и детский сад для 100 детей.