В Крыму до конца 2025 года планируют расселить из аварийного жилья более 2 тыс. жильцов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма планируют до конца 2025 года по двум программам расселить из аварийного жилья более 2 тыс. жильцов, сообщил в четверг Центр управления регионом (ЦУР) со ссылкой на данные МинЖКХ республики.

"По программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018-2024 годах" предусмотрено переселение 942 человек из 351 жилого помещения общей площадью 13 379,32 кв. м, находящихся в 38 аварийных многоквартирных домах. Программой "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах" предусмотрено переселение 1446 человек из 576 жилых помещений общей площадью 21,793 тыс. кв. м, находящихся в 53 аварийных домах", - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что в Крыму в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" до конца 2021 года планируют ввести в эксплуатацию 741 тыс. кв. м жилья. "На сегодня этот показатель выполнен на 76%. В прошлом году план по вводу жилья Крым перевыполнил на 111%, всего ввели 809 тысяч кв. м", - приводятся в сообщении слова руководителя Главного управления по реализации национальных проектов (региональный проектный офис) Натальи Писаревой.

В России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В ее рамках более 530 тыс. человек должны переселить из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда.