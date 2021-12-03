Объем выданных в Якутии кредитов по сельской ипотеке превысил 1 млрд рублей

ЯКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Объем кредитов, выданных в Якутии со старта программы сельской ипотеки, превысил 1 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба регионального Минсельхоза.

"Общая сумма кредитов, выданных с момента старта сельской ипотеки, превысила 1,1 млрд рублей, инструментом воспользовались более 400 человек. В этом году наибольшее количество выданных кредитов по сельской ипотеке приходится на Ленский, Хангаласский и Мегино-Кангаласский районы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2020 году в Якутии было выдано 205 кредитов на сумму 498 млн рублей, в 2021-м - около 250 кредитов на сумму 603,4 млн рублей.

Сельская ипотека в Россельхозбанке работает с марта 2020 года. По условиям программы сельской ипотеки, объект недвижимости должен быть расположен на сельских территориях регионов России. Максимальная сумма кредита в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и регионах Дальневосточного федерального округа составляет 5 млн рублей, в остальных субъектах - 3 млн рублей.