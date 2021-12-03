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Около 5 тыс. обманутых дольщиков Подмосковья получат ключи от квартир до конца года

С января ключи уже получили более 15 тыс. дольщиков

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Права еще 5 тыс. участников долевого строительства планируется восстановить в Московской области до конца текущего года. С января ключи от квартир смогли получить более 15 тыс. обманутых дольщиков, сообщила в пятницу пресс-служба Мособлдумы.

"В начале этого года в Московской области насчитывалось около 42 тыс. обманутых дольщиков. На сегодняшний день вопросы решены более чем по 15 тыс. До конца года планируем достроить объекты еще для 5 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мособлдумы Игоря Коханого.

Он отметил, что в Московской области до 2023 года планируется восстановить права всех оставшихся дольщиков.

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