Квартал на 12 тыс. человек построят в Кургане в рамках комплексного развития территории

КУРГАН, 3 декабря. /ТАСС/. Жилой квартал "Озерный" построят в Кургане в рамках комплексного развития территорий (КРТ) - здесь планируется строительство жилья для 12 тыс. человек на площади 155 га. Соглашение подписали в пятницу администрация города и девелопер "Партнер-Строй", передает корреспондент ТАСС.

"Строительство нового малоэтажного жилого комплекса в Кургане - это важнейший проект для города. Новый жилой комплекс будет выполнен в лаконичном скандинавском стиле, площадь участка под застройку составляет 155 Га, он располагается в перспективном районе Кургана на берегу озера Черное в 15 минутах езды от центра города. Необычный формат "озерный остров" заключается в благоустройстве как набережных, так и острова, находящегося посередине озера, здесь будет создана уникальная инфраструктура целого города, включающего в себя все необходимое для комфортной жизни. Новый жилой квартал станет первым проектом комплексного развития территорий в Курганской области и в Уральском федеральном округе", - сказал гендиректор "Партнер-Строй" Геннадий Разницын.

Как отметил глава региона Вадим Шумков, комплексное развитие территорий позволит улучшить жизнь горожан, жилье в новом квартале будет доступным не только для состоятельных граждан, но и для широких групп населения.

Застройщиком нового проекта станет девелоперская компания "Партнер-Строй", уже реализовавшая в УрФО такие проекты, как "Апрель", "Дом.Лес.Парк", "Ожогино", "Биография".

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.