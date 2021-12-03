Годовой план по строительству жилья досрочно выполнили в Москве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Почти 6,5 млн кв. метров жилья ввели в эксплуатацию в Москве с начала года, что уже превышает годовой план. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Несмотря на пандемию, на ряд объективных экономических факторов, строительная отрасль столицы не сбавляет темпы работы. Мы не просто досрочно выполнили план по вводу жилья в этом году, но и готовимся к рекордным показателям за последние более чем 50 лет", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев, чьи слова приводятся в сообщении.

По его данным, за 11 месяцев 2021 года в Москве построили почти 6,5 млн кв. м жилья. "Это на 30% больше, чем рекорд 1965 года, когда в Москве сдали порядка 5 млн кв. м жилых площадей", - отметил Бочкарев.

Он добавил, что в столице также активно строится социальная инфраструктура. Так, в эксплуатацию уже ввели 78 школ, детских садов, объектов здравоохранения, культуры и спорта. "Хочу подчеркнуть, что год еще не закончен. В течение декабря мы введем в эксплуатацию еще ряд объектов различного назначения", - заявил Бочкарев.