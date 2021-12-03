Минстрой распространил механизм увеличения цен на выполненные строительные контракты

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Механизм, который позволяет увеличивать стоимость контракта по строительству из-за удорожания стройматериалов, распространен на работу, уже выполненную с 1 января 2021 года, сообщила в пятницу пресс-служба Минстроя России.

"Минюстом зарегистрирован приказ Минстроя России. Документом предусмотрена возможность пересчитывать стоимость контракта на уже принятые работы с 1 января 2021 года", - говорится в сообщении.

В августе правительство России разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт в пределах 30% для компенсации удорожания стройматериалов. Изначально такой механизм касался еще не выполненных контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года. Позже он был распространен на госконтракты, заключенные до 1 октября 2021 года. Кроме того, перечень ведомств, которые могут воспользоваться этим механизмом, был увеличен почти вдвое.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Как сообщал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, цены на металл в России с ноября 2020 года увеличились более чем в два раза.