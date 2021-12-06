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Нанимателей жилья по договору социального найма обяжут согласовывать перепланировку

По новыми правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными приказом Минстроя, жильцам также необходимо сообщать обо всех неисправностях, например, сантехники или иного оборудования

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Наниматели жилья по договору социального найма в соответствии с новыми правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными приказом Минстроя, будут обязаны согласовывать переустройство и перепланировку помещений и сообщать о неисправностях в помещении, в том числе сантехники.

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"В качестве пользователя жилым помещением по договору социального найма наниматель обязан не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Кроме того, наниматели такого жилья должны медленно сообщать наймодателю о неисправностях помещения, сантехники или иного оборудования в нем. При этом действующие правила делать это в случае необходимости.

Правила вступают в силу 1 марта 2022 года.

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