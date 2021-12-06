Нанимателей жилья по договору социального найма обяжут согласовывать перепланировку

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Наниматели жилья по договору социального найма в соответствии с новыми правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными приказом Минстроя, будут обязаны согласовывать переустройство и перепланировку помещений и сообщать о неисправностях в помещении, в том числе сантехники.

"В качестве пользователя жилым помещением по договору социального найма наниматель обязан не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Кроме того, наниматели такого жилья должны медленно сообщать наймодателю о неисправностях помещения, сантехники или иного оборудования в нем. При этом действующие правила делать это в случае необходимости.

Правила вступают в силу 1 марта 2022 года.