Сбербанк снова повысил ставки по ипотечным программам

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сбербанк повысил ставки по ипотеке на вторичное жилье - на 0,2 процентного пункта - до 9,3%, на новостройки - на 0,5 процентных пункта - до 9,3%, следует из материалов на сайте банка.

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Стоимость рефинансирования ипотеки также увеличилась с 8,6% до 9,6% годовых. Ставки по ипотечным кредитам на строительство индивидуального жилого дома выросли с 9,6% до 9,9%, на покупку загородной недвижимости (дачи) - с 8,8% до 9,8%.

Сбербанк до этого 15 ноября повышал ставки по ипотеке на новостройки на 0,4 процентного пункта - до 8,8%, на вторичное жилье - на 0,6 процентного пункта - до 9,1%, Стоимость ипотечного кредита на готовое жилье в ноябре увеличилась с 8,1% до 8,7%. Стоимость рефинансирования ипотеки также увеличилась с 8,2% до 8,6% годовых.

Ставки по ипотечным кредитам на строительство индивидуального жилого дома с 15 ноября выросли с 9,2% до 9,6%, на покупку загородной недвижимости (дачи) - с 8,4% до 8,8%.

В то же время Сбербанк с 6 декабря снизил на 0,4 п. п.ставку на ипотеку по программе "Господдержка 2020" на 0,4 процентных пункта - до 5,85%. Предложение действует при первоначальном взносе от 20%, электронной регистрации сделки, а также страховании жизни и здоровья заемщика. Базовая ставка по программе составляет 6,25%.