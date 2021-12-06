Банк ДОМ.РФ за месяц увеличил выдачу ипотеки на 46%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ в октябре 2021 года нарастил выдачу ипотечных кредитов на 46% по сравнению с сентябрем, тем самым поднявшись до пятого места в рейтинге банков по объемам выдачи ипотеки. Об этом говорится в совместном исследовании аналитического центра ДОМ.РФ и Frank RG.

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"Банк ДОМ.РФ вошел в топ-5 банков по объему выдачи в октябре, нарастив выдачу к прошлому месяцу на 46% (самый высокий прирост среди топ-20 банков) и поднявшись сразу на 5 позиций в рейтинге", - отмечается в исследовании.

За октябрь 2021 года банк выдал 3 тыс. ипотечных кредитов на 10,6 млрд рублей. Банк ДОМ.РФ занял четвертое место по выдаче кредитов на новостройки, по программе семейной ипотеки и по объему рефинансирования, а также третье место - по общему объему ипотечного портфеля и второе - по объему кредитования индивидуального жилищного строительства.

"Драйвером роста, в частности, становятся льготные ипотечные программы - средняя доля кредитов с господдержкой в объеме выдачи банка в октябре составила около 40%", - приводит пресс-служба слова директора розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгения Шитикова.

В целом, по данным ДОМ.РФ и Frank RG, топ-20 банков выдали 158 тыс. ипотек на 492,5 млрд рублей, что на 5% больше, чем месяцем ранее, и на 7% меньше, чем годом ранее.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.