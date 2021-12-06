Разрешение на строительство филиала Эрмитажа на территории ЗИЛа выдали в Москве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство московского филиала Эрмитажа на территории реорганизуемой промышленной зоны ЗИЛ. Теперь застройщик может приступить к работам на площадке, сообщила в понедельник пресс-служба организации.

"Срок действия разрешения на строительство - до 12 марта 2023 года. Выданное разрешение позволит застройщику ООО "ЛСР. Объект-М" приступить к работам", - приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

Уточняется, что филиал Эрмитажа возведут на Автозаводской улице, владение 23/4 в Даниловском районе. В пятиэтажном здании площадью 12,1 тыс. кв. м разместятся выставочные залы, магазин, конференц-зал, интерактивная зона, ресторан и кафе, а также открытая летняя терраса на пятом этаже и паркинг в подземном пространстве.

"По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства социальных объектов. После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлена программа проверок музея искусств на весь период строительства. К проверкам привлекут специализированные управления, а также Центр экспертиз, специалисты которого выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований", - отметил Войстратенко.