Сбер поднял возраст заемщиков на момент окончания ипотеки до 75 лет

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сбербанк увеличил возраст заемщиков, которые могут получать ипотеку, и отменил требование о постоянной регистрации, сообщает пресс-служба банка в понедельник.

"Ипотеку по программе "Жилищный кредит по двум документам" в Сбере могут получить клиенты, которым на момент завершения срока выплат по кредиту до 75 лет. Кроме того, банк отменил требование о наличии обязательного штампа постоянной регистрации при подаче заявки, у заемщика может быть временная регистрация", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что ранее максимальный возраст на дату окончания кредитного договора должен был составлять 65 лет.

В релизе уточняется, что максимальный срок кредитования по программе составляет 30 лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%, ставка - от 5% годовых.

В пресс-службе добавили, что ипотека оформляется по двум документам. Один из них - паспорт. Вторым может быть СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего или сотрудника федеральных органов власти.