Комитет Госдумы усилит контроль за строительством социальных объектов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ усилит общественный контроль за расселением аварийного жилья и строительством социально значимых объектов. Об этом в понедельник сообщил председатель комитета Сергей Пахомов, комментируя итоги третьего этапа XX съезда "Единой России".

Выступая на съезде 4 декабря, президент РФ Владимир Путин напомнил, что "народная программа", с которой единороссы шли на выборы и которая включает в себя инициативы граждан, уже реализуется, а ее приоритеты отражены в федеральном бюджете на следующие три года. Глава государства также поблагодарил за поддержку ряда инициатив, в том числе по расселению аварийного жилья, строительству и капремонту школ.

"Мы будем использовать весь потенциал партийных комиссий в Госдуме и в регионах, о которых сказал в своем обращении президент. Экспертные советы при комитете, состоящие из активных и компетентных специалистов, уже сформированы и начнут работу в ближайшее время", - сказал Пахомов.

Депутат выразил уверенность в том, что "их работа будет заметна не только в сфере законодательства". "Они станут кураторами строительства тех социальных объектов, которые реализуются в регионах по "народной программе" партии "Единая Россия", - добавил он.