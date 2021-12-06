Сбербанк увеличил максимальную сумму ипотеки до 100 млн рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сбербанк увеличил максимальную сумму ипотечного кредита с 60 млн до 100 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба банка.

Экологичное и дешевое жилье: в России может появиться льготная "зеленая" ипотека

"Теперь заемщики смогут получить до 100 миллионов рублей для улучшения жилищных условий. Ранее максимальная сумма ипотечного кредита в банке составляла 60 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Это позволит клиентам быстрее принимать решение о приобретении комфортного жилья, считает вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васёв.

Ранее в понедельник банк сообщил, что увеличил максимальный возраст заемщиков на момент окончания ипотеки с 65 до 75 лет и отменил требование о наличии постоянной регистрации при подаче заявки.

С января по ноябрь 2021 года Сбербанк выдал более 964 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 2,6 трлн рублей.