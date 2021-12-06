Путин упростил процесс регистрации недвижимости для застройщиков

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который снимает с застройщика обязанность подавать заявление о регистрации права собственности на объект недвижимости. Закон опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Документ был одобрен Советом Федерации 1 декабря, 23 ноября его приняла в третьем чтении Госдума.

Как пояснял ранее статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, застройщику больше не нужно будет специально идти в Росреестр и подавать заявление о регистрации права собственности. Вместо этого уполномоченный орган власти одновременно направит заявление о кадастровом учете и о регистрации права собственности застройщика. По словам замглавы ведомства, "такой подход удобен не только для застройщиков, но и для органов власти, поскольку объекты сразу после ввода в эксплуатацию будут вовлекаться в гражданский и налоговый оборот".

Закон также позволяет застройщику обратиться в орган или организацию, выдавшую ему разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, с заявлением о внесении изменений в это разрешение в случае приостановки кадастровой регистрации. Это позволит оперативно доработать технический план и внести изменения в разрешение на ввод в эксплуатацию.

Установленный законом порядок не применяется к многоквартирным домам и иным объектам недвижимости, для строительства которых привлекались средства дольщиков, а также к многоквартирным домам, создаваемым жилищно-строительными кооперативами.