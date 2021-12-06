Хуснуллин назвал инфляцию угрозой для строительной отрасли

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Инфляция и сложная экономическая ситуация являются угрозами для роста строительного сектора. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у премьер-министра Михаила Мишустин по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки

"Мы четко видим, что мы разогнали экономику, разогнали стройку, но сейчас мы видим серьезные угрозы, связанные с инфляцией, связанные с развитием ипотеки, поэтому для выполнения национальных проектов и достижения поставленных президентом целей нам нужно подобрать новые решение и новые ответы на те вызовы, которые перед нами ставит и мировая инфляция и сегодняшняя экономическая ситуация", - сказал он в ходе выступления.

"Базово у нас подготовлены предложения, которые мы готовы обсудить в дальнейшем ходе проведения совещания", - добавил вице-премьер.

При этом в 2021 году правительством было выделено на строительство инфраструктуры более 400 млрд рублей опережающими темпами из программы финансирования 2022-2023 годов, напомнил он. Такая мера поспособствовала сохранению средств от инфляции, которая является для отрасли одним из самых больших вызовов, подчеркнул зампред правительства.