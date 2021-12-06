"Мосбиржа" перевела акции девелопера "Самолет" из третьего в первый котировальный список

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. "Московская биржа" повысила уровень листинга акций девелопера "Самолет" до первого, говорится в сообщении биржи в понедельник.

"В соответствии с правилами листинга ПАО Московская Биржа председателем правления 6 декабря 2021 года принято следующее решение: перевести с 8 декабря 2021 года из раздела "Третий уровень" в раздел "Первый уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа", - говорится в сообщении.

Группа "Самолет" основана в 2012 году. Компания включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого ресурса застройщиков, на 1 декабря ГК "Самолет" занимает третье место среди застройщиков России по объему строящегося жилья с показателем 2,4 млн кв. м. В октябре 2020 года группа провела первичное размещение акций на Московской бирже.

Ранее ТАСС сообщал, что девелопер допускает возможность проведения SPO в 2023 году на американской бирже Nasdaq в случае интереса к девелоперу со стороны технологических компаний.