Более 10 тыс. сообщений москвичей о нарушениях в земельной сфере поступило с начала года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. сообщений от жителей столицы поступило с начала года в Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы. Основная часть обращений связана с незаконным строительством, с самозахватом земель и организации платных автостоянок, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Всего с начала года в инспекцию поступило более 10 тыс. обращений от граждан, из них 1 218 - по электронной почте, более 5,1 тыс. - через "Электронную приемную" и порядка 2,3 тыс. - через портал "Наш город". Основная часть обращений - 2 913 связана с незаконным строительством, свыше 1 864 обращений поступило по вопросам самозахвата земель и организации платных автостоянок, 544 - по поводу ограничений доступа на земли общего пользования, ограждения придомовой территории, незаконной установки шлагбаумов, 47 - с захламлением территории. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений осталось практически на прежнем уровне, тогда от граждан поступило 9 478 сигналов о нарушениях земельно-имущественного законодательства", - приводятся слова начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского.

Он отметил, что горожане активно участвуют в жизни Москвы и оперативно сообщают о появлении первых признаков нарушений земельного законодательства, что позволяет своевременно принимать меры по их пресечению. Благодаря жителям столицы выявляется около 20 процентов нарушений в имущественно-земельной сфере. Все обращения, поступающие в Госинспекцию по недвижимости, обязательно регистрируются. Каждое оперативно рассматривается, в случае подтверждения проблемы, принимаются меры по устранению нарушения.

"С марта этого года во всех округах Москвы работает проект "Свободный доступ", который направлен на борьбу с незаконным использованием территорий рядом с домами. В каждом районе есть ответственный инспектор, которому можно сообщить о нелегальной парковке или другом ограничении доступа к местам общего пользования. Если факт самозахвата подтверждается, Госинспекция по недвижимости совместно с префектурой округа принимает меры по снятию ограничений", - отметили в пресс-службе.

Портал "Наш город" был разработан в 2011 году для улучшения качества жизни горожан и облика Москвы за счет активного участия самих жителей. За 10 лет к проекту присоединились более 1,7 млн пользователей, удалось решить более 5,4 млн проблем. Для комментарий жителям столицы доступно 225 тем.