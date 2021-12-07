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Регионы подготовили почти 100 проектов комплексного развития территорий

В Минстрое сообщили, что уже заключено 32 договора о реализации таких проектов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Регионы РФ подготовили 95 проектов-решений о комплексном развитии территорий (КРТ), уже заключено 32 договора о реализации таких проектов. Об этом сообщил во вторник замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса в Совфеде.

"По состоянию на начало декабря подготовлено уже 95 проектов-решений о комплексном развитии территории, учитывая полностью сформированные земельные участки, опубликовано 80 проектов-решений о КРТ, принято 44 проекта-решений о КРТ, уже проведено 17 торгов на право заключения договора о КРТ, 5 - на основании принятых до декабря решений. И заключено 32 договора о КРТ", - сказал Стасишин.

Он отметил, что в реализации закона участвует институт развития ДОМ.РФ. На земельных участках, вовлечением в оборот которых занимается ДОМ.РФ, ведутся согласования по 72 проектам в 31 регионе с общей площадью земельных участков около 3,5 га и с будущим градостроительным потенциалом около 14 млн кв. м.

Кроме того, в программе участвует Фонд ЖКХ. На сегодня Фонд подготовил 30 проектов КРТ жилой застройки, по которым будет расселено около 800 тыс. кв. м аварийного жилья, где проживают 44,4 тыс. человек. В свою очередь, на этих земельных участках можно построить около 5,6 млн кв. м. Сумма субсидий, которые Фонд ЖКХ уже одобрил, составляет 3,1 млрд рублей, добавил Стасишин.

"Самое важное из того, с чем мы сегодня столкнулись и регионы столкнулись в момент реализации КРТ, - это отсутствие инструментов финансирования при расселении ветхих аварийных домов. Это, наверное, самая серьезная вещь, которая сегодня тормозит развитие КРТ", - сказал Стасишин. Он отметил, что в первом квартале 2021 года ведомство планирует приступить к разработке программы по субсидированию проектного финансирования для реализации проектов комплексного развития территорий.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.

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