Фонд дольщиков восстановит права более 1,3 тыс. граждан в девяти регионах

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение о восстановлении прав более 1,3 тыс. дольщиков проблемных объектов в девяти регионах РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Марата Хуснуллина, который возглавляет набсовет Фонда дольщиков.

"Наблюдательный совет Фонда принял решение в отношении 71 проблемного объекта в девяти регионах РФ. По 68 из них планируется выплатить компенсации, три дома - достроить. В результате 1 311 человек восстановим в правах", - приводит слова Хуснуллина пресс-служба.

Уточняется, что проблемные объекты расположены в Московской, Ленинградской, Самарской, Томской, Саратовской, Пензенской областях, в Пермском и Краснодарском краях, в Карачаево-Черкесской Республике.

Обязательства перед дольщиками не исполнили 13 застройщиков, пояснил генеральный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев. "Но с помощью механизмов Фонда мы поможем пострадавшим гражданам. На выплаты претендуют 1 137 граждан, еще 174 человека получат квартиры после завершения строительства домов", - цитирует его пресс-служба.

В едином реестре проблемных объектов на сегодняшний день числится 2,6 тыс. долгостроев в 72 регионах России. Ранее в интервью ТАСС Тимофеев сообщал, что в стране насчитывается около 150 тыс. обманутых дольщиков, права каждого из них будут восстановлены до конца 2023 года.