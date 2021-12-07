ВТБ предложил создать цифровой суперсервис по недвижимости

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Единый суперсервис для онлайн-решения вопросов с недвижимостью можно было бы создать в России на федеральном уровне. Такое мнение высказал во вторник заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках форума "Финополис-2021".

"Мы предлагаем на федеральном уровне создать единый суперсервис для онлайн-решения вопросов с недвижимостью. Он может быть реализован в формате "одного окна" и объединять все социальные услуги государства, включая сведения о налогах, оплату ЖКУ, кадастровые данные, историю объекта, госрегистрацию сделок и другие сервисы. Сейчас это отдельные услуги, которые получают в разных госучреждениях", - сказал Печатников.

По его словам, новая платформа могла бы объединить все ситуации, связанные с поиском квартиры или дома, проведением сделки, подбором ипотеки, жилищным обслуживанием, оплатой налогов и т. д. При этом важно обеспечить "бесшовную" интеграцию с платформой банкам, профильным коммерческим структурам, в том числе застройщикам и риелторам, считает Печатников.

"Это позволит удобно встроить в общий процесс подбора жилья ипотеку и создать рынок цифровых услуг, который станет примером для других стран", - отметил он.

В рамках президентского указа о национальных целях развития до 2030 года цифровая трансформация отраслей экономики и социальной сферы РФ определена в качестве одного из приоритетов.