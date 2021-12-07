ДОМ.РФ предложил передавать на соцнужды квартиры по механизму аукционов "за долю"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. ДОМ.РФ предложил расширить механизм аукционов "за долю" и предоставлять квартиры, переданные институту развития, на социальные нужны, например, для отдельных категорий граждан или под переселение из аварийного жилья. Об этом сообщил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса в Совфеде.

На аукционах за "долю" предметом торгов является не стоимость земельного участка или размер арендного платежа, а площадь помещений в готовых зданиях, которые по завершении строительства застройщик передает ДОМ.РФ.

"Возникал вопрос, что делать с жильем, которое мы получаем "за долю", потому что выйти с ним на рынок как с коммерческим жильем, и создавать конкуренцию застройщику, наверное, было бы неправильно. Поэтому для нас было концептуально принять решение о том, что мы это жилье могли бы использовать как будущее арендное жилье. <…> Мы считаем, что такого рода жилье может использоваться под отдельные категории граждан, которые может определить субъект", - сказал Филиппов.

По его словам, также стоит дать возможность регионам выкупать такое жилье без конкурса для граждан, переселяемых из аварийного жилья. "Соответствующие изменения в законодательство мы подготовили, активно обсуждаем с коллегами из Минстроя, правительством, будем просить поддержку у вас (Совета Федерации - прим. ТАСС), чтобы это жилье мы имели возможность передавать по цене, установленной Минстроем. Методика расчета [нормативной] цены [квадратного метра жилья] поменялась, сейчас она приближена к рыночной стоимости", - добавил Филиппов.

Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова одобрила предложенную инициативу по расширению механизма аукционов "за долю", замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин отметил, что ведомство проработает этот вопрос.