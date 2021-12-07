Стандарт комплексного развития территорий могут ввести в нормативную базу к концу 2022 г.

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Стандарт комплексного развития территорий (КРТ), регламентирующий подходы к качественному жилищному строительству, планируется ввести в нормативно-правовую базу в РФ к концу 2022 года, сообщил во вторник заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов.

"К концу 2022 года мы рассчитываем, что это будет документ прямого действия", - сказал Финогенов на круглом столе Фонда ДОМ.РФ и Российской гильдии управляющих и девелоперов.

По его словам, с завершения разработки стандарта КРТ в 2019 году его отдельные параметры были внесены в несколько сводов правил и ГОСТов. Кроме того, разрабатываются четыре новых свода правил, которые "фактически введут в нормативно-правовое поле еще несколько десятков параметров стандарта КРТ", отметил Финогенов.

Принять новые своды правил планируется в октябре 2022 года, после чего ДОМ.РФ в сотрудничестве с Минстроем планирует инициировать принятие системного приказа министерства, который внедрит стандарт КРТ в нормативно-правовую базу, пояснил заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ.

Он добавил, что в этом случае можно будет обсуждать введение мер поддержки для девелоперов, строящих жилье по стандарту комплексного развития территорий, а также изменения в региональные акты, которые в настоящий момент иногда противоречат стандарту КРТ.

Стандарт комплексного развития территорий разработан ДОМ.РФ при поддержке Минстроя России. Он призван изменить подходы к жилищному строительству и формированию многофункциональной застройки. Трехлетняя работа над документом завершилась в 2019 году.