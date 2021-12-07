Около 200 тыс. электронных закладных могут выдать в России по итогам 2021 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Около 200 тыс. электронных закладных при сделках с ипотекой может быть выдано в России по итогам 2021 года. Такие закладные выдаются во всех субъектах РФ, сообщил во вторник председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко в рамках форума Finopolis-2021.

"Мы уже видим, что проект электронной закладной реализуется в промышленных масштабах, выдается более тысячи электронных закладных в день. Совокупно по итогам года будет выдано около 200 тыс. электронных закладных", - сказал он на сессии "Цифровая ипотека: реальность и перспектива".

По словам Федорко, сейчас электронные закладные выдаются практически всеми банками во всех субъектах Российской Федерации. "В следующем году мы будем работать над тем, чтобы увеличивать долю электронных закладных во всех продуктах", - добавил он.

Ранее правительство РФ утвердило параметры эксперимента по обмену данными для электронной ипотеки. Для обмена данными используется единая система межведомственного электронного взаимодействия и информационная система "Мастерчейн", основанная на технологии распределенных реестров.

Электронная закладная представляет собой ценную бумагу, права по которой закрепляются в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. После регистрации в Росреестре она хранится в депозитарии, что исключает риск утраты ценной бумаги и мошеннических действий.

Выдача электронных закладных осуществляется в рамках федерального проекта "Ипотека", входящего в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Федеральный проект направлен на перевод рынка ипотеки в электронный вид. В частности, предполагается переход на обслуживание заемщика в режиме онлайн - от выдачи кредита до регистрации прав на недвижимость.