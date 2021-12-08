Исследование: интерес россиян к покупке торговых площадей вырос на 8% с начала года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Интерес россиян к покупке торговых помещений с начала года вырос на 8%. Такие данные содержатся в исследовании "Авито Недвижимость".

"Спрос на торговые площади восстанавливается. К началу декабря текущего года интерес к покупке торговых помещений в России на "Авито Недвижимости" повысился на 8% с января и на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечается в результатах исследования.

В российских городах растет потребность в магазинах формата "у дома", поэтому часть спроса на торговую недвижимость перераспределяется из деловых центров в спальные районы, считает руководитель направления коммерческой недвижимости "Авито Недвижимость" Тимур Зайцев. "В случае смены местоположения торговой точки они часто рассматривают для себя альтернативный вариант - покупку или аренду помещений свободного назначения (ПСН). За последние годы ПСН составили серьезную конкуренцию объектам исключительно торгового назначения", - добавил он.

Средняя стоимость покупки торговой недвижимости выросла на 33% с начала года и на 9% по сравнению с ноябрем 2020 года и достигла 78,3 тыс. рублей за кв. м. Арендные ставки увеличились на 18% с начала года и на 16% по сравнению с прошлым годом - до 1 тыс. рублей в среднем за кв. м. Наиболее высокие цены на покупку и аренду торговых помещений в ноябре 2021 года наблюдались в Москве (386,4 тыс. рублей и 3 тыс. рублей за кв. м соответственно), Санкт-Петербурге (181,4 тыс. рублей и 1,8 тыс. рублей за кв. м) и Сочи (170 тыс. рублей и 1,6 тыс. рублей за кв. м).

Средняя площадь торговых объектов, выставленных на продажу, с начала года выросла на 9% и достигает в среднем 114 кв. м на начало декабря. А средняя площадь торговых помещений для аренды увеличилась на 14% с начала года - до 75 кв. м в среднем по стране.