В России реализовали более 260 проектов-победителей конкурса по созданию комфортной среды

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Более 260 проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, реализованы в малых городах России. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ в среду.

"В малых городах по всей России появились уже более 260 масштабных проектов создания комфортной городской среды. Всего на текущий момент в рамках конкурса были отобраны 560 проектов в 78 субъектах, их реализация завершится к 2023 году", - говорится в сообщении.

В нем также отмечено, что речь идет о проектах в 28 регионах, победивших в первых четырех конкурсах, начиная с 2018 года. Причем часть проектов выполнена досрочно: это те заявки, которые были отобраны на четвертом конкурсе. По ним срок окончания реализации - 2022 год.

"Конкурсные проекты - это значительный стимул развития наших малых городов и исторических поселений. Как показывает статистика, благодаря им дополнительно были созданы тысячи рабочих мест, а прирост Индекса качества городской среды в городах-победителях выше, чем в среднем по стране", - приводятся в сообщении слова министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

Он также отметил, что весной 2022 года откроется прием заявок на новый конкурс с призовым фондом 10 млрд рублей.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года и является частью федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". За время существования в нем победили 560 проектов в малых городах и исторических поселениях, между которыми были распределены субсидии в суммарном размере 35 млрд рублей. Заявки, представленные на конкурс, оцениваются сразу по нескольким равнозначным параметрам, включая качество архитектурных и планировочных решений, вовлечение граждан, экономическую эффективность и сохранение исторической среды.