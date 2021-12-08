В Москве утвердили площадки для строительства дополнительных объектов по реновации

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Площадки для строительства дополнительных объектов по программе реновации утвердили в Москве. Такое решение было принято в целях упрощения административных процедур и сокращения сроков строительства объектов, сообщили в среду в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"В целях упрощения административных процедур и сокращения сроков строительства объектов по программе реновации правительство Москвы внесло ряд изменений в правовые акты города Москвы. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Программа реновации жилищного фонда в городе Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5 175 многоквартирных домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн. кв. м, в которых проживает порядка 1 млн жителей. Всего переселяется 59,5 тыс. жителей, из них в новые квартиры уже переехали 45,7 тыс. человек. Для реализации программы подобраны 533 стартовые площадки общей мощностью 8,4 млн кв.м жилья. Площадки расположены во всех административных округах города, максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.

"В соответствии с внесенными изменениями перечень стартовых площадок для строительства объектов по программе реновации <...> будет включать дополнительные приложения с указанием: территорий, на которых планируется строительство многоквартирных домов, предназначенных для выполнения обязательств перед участниками программы реновации, которые желают приобрести дополнительную площадь или квартиру с большим количеством комнат, либо гражданами, признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий; территорий, на которых планируется строительство объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации программы реновации", - говорится в сообщении.

Постановление дополняет перечень стартовых площадок тремя территориями, на которых планируется разместить один жилой дом и два нежилых объекта.