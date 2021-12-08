Зарплата строителей первого разряда в России за год выросла на 10%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Заработная плата строителей первого разряда за 2021 год выросла на 10%, что позволит увеличить сметы в России на 113 млрд рублей на следующий год. Об этом в среду сообщил директор департамента ценообразования Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), секретарь комиссии по вопросам ценообразования Общественного совета при Минстрое Павел Малахов.

"То, что было сделано с участием Минстроя России и Главгосэкспертизы, - это возможность пересмотра заработной платы рабочего первого разряда, занятого в строительстве. Это та самая зарплата, которая участвует при разработке индекса изменений сметной стоимости строительства. Средний процент по России - 10,42%", - сказал Малахов на заседании профильной комиссии Общественного совета при Минстрое.

Таким образом, за счет пересмотра заработной платы сметная стоимость строительства вырастет более чем на 113 млрд рублей в 2022 году, добавил он.