Эксперт: строители РФ смогли сэкономить 10 млрд рублей на прямых поставках металлопроката

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские строительные компании смогли сэкономить более 10 млрд рублей за счет прямых контрактов по поставке 840 тыс. тонн металлопроката на фоне роста стоимости стройматериалов. Об этом сообщил в среду директор департамента ценообразования Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), секретарь комиссии по вопросам ценообразования Общественного совета при Минстрое России Павел Малахов.

"На сегодняшний день НОСТРОЙ является единственной негосударственной структурой, которая официально участвует в мониторинге цен строительных ресурсов. Мы столкнулись с ростом цен, в первую очередь на металлопрокат, который мы наблюдали с четвертого квартала прошлого года. Благодаря заключению прямых контрактов более 10 млрд рублей строители могли сэкономить при приобретении 840 тыс. тонн", - сказал Малахов на заседании профильной комиссии Общественного совета при Минстрое.

По его словам, средний рост индексов изменения сметной стоимости строительства на примере объектов образования составил порядка 17%, что позволит увеличить сметную стоимость строительства по всем объектам в 2022 году на 1,6 трлн рублей, приблизив ее к рыночной стоимости.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Как сообщал президент НОСТРОЙ Антон Глушков, цены на металл в России с ноября 2020 года увеличились более чем в два раза.

Для решения этой проблемы было предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. Кроме того, в августе 2021 года правительство России разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт в пределах 30% для компенсации удорожания стройматериалов. С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России были введены заградительные пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Вместе с этим ФАС возбудила дела против нескольких производителей и поставщиков металлопроката.