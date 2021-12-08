Дума не рассмотрит законопроект об апартаментах в 2021 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Законопроект о правовом статусе апартаментов не будет рассмотрен Госдумой в этом году, более того, он не вошел в план работы комитета по строительству и ЖКХ на весеннюю сессию. Об этом ТАСС в среду сообщил депутат Госдумы, член комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Ранее Госдума перенесла первое чтение законопроекта, который позволяет переводить апартаменты из разряда нежилых в жилые помещения. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил запросить официальное заключение правительства и образовать рабочую группу.

"Судя по всему, законопроект не будет рассмотрен до нового года, а также он не вошел в план работы комитета по строительству и ЖКХ на весеннюю сессию, который был утвержден на сегодняшнем заседании комитета", - сказал парламентарий.

По его словам, законопроект получился сложный, необходимо учесть интересы тех граждан, которые проживают в многоквартирных жилых домах, избежать избыточной нагрузки на существующую социальную инфраструктуру (школы, детские сады и поликлиники), не создать дополнительных обязательств у регионов по ее строительству вместо застройщиков. "Созданная рабочая группа Госдумы по доработке данного проекта федерального закона сейчас пытается решить эту задачу", - сказал депутат.

О законопроекте

Группа сенаторов и депутатов в апреле внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Так, предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки (в общественно-деловой зоне). Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Однако инициатива не распространяется на уже построенные здания с апартаментами.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в таких домах не подпадают под контроль госжилинспекций. Еще одна проблема апартаментов - они не обеспечены социальной инфраструктурой.