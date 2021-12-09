Спрос на склады в Московском регионе за 2021 год увеличился в 1,6 раза

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Спрос на склады в Московском регионе по предварительным итогам 2021 года увеличился в 1,6 раза - до 4 млн кв. м в сравнении с прошлым годом, свидетельствуют данные консалтинговой компании CBRE.

"К концу года годовой спрос приблизится к 4 млн кв. м, что в 1,6 раза больше, чем в 2020 году. Годовой объем строительства вырос на 63%: по итогам 2021 года его значение достигнет 3 млн кв. м", - говорится в сообщении.

В целом, по оценкам CBRE, в 2022-2023 гг. спрос на склады сохранится на высоком уровне (3-3,5 млн кв. м в год). Локомотивами продолжат оставаться онлайн-ретейлеры, еще одним драйвером спроса может стать фуд-ретейл, развивающий формат дискаунтеров. Появление новых игроков и реализация новых проектов позволит увеличить и объем предложения: в 2022 году объем нового строительства составит 3-3,3 млн кв. м, из них более трети придется на региональные рынки, прогнозируют аналитики.