Эксперт: аренда офисов в Москве может подорожать на 10% в 2022 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Аренда офисов в Москве в условиях стабильного спроса может подорожать на 10% в 2022 году. Такой прогноз дала журналистам в четверг старший директор, руководитель отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова.

"На фоне роста спроса и сокращения доступных площадей ставки аренды возвращаются на траекторию устойчивого роста. Уровень ставок аренды продемонстрирует рост уже в 2022 году, как минимум, на 10%", - сказала она.

Согласно аналитическим материалам CBRE, средние ставки на офисные площади класса А в Москве составляют 25,8 тыс. рублей за кв. м в год, на площади класса В - 17 тыс. рублей за кв. м в год.

Во второй половине 2021 года в отсутствие жестких ограничений на работу из офиса спрос начал расти активнее, чем ожидалось в начале года, поясняют в CBRE. Компании более интенсивно возвращали сотрудников в офисы, многие возобновили проекты по расширению или смене офиса. По итогам 2021 года объем сделок аренды и купли-продажи составит 1,5 млн кв. м, что на 20% больше показателя за 2020 год, но все еще меньше рекордного 2019 года на 13%, прогнозируют в CBRE.