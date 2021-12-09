Посол Турции в России и НОСТРОЙ договорились о двусторонних визитах строительных компаний

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Посол Турции в России Мехмет Самсар и президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков на встрече в Москве договорились о подготовке в 2022 году двусторонних визитов представителей строительного бизнеса российской и турецкой сторон, сообщила в четверг пресс-служба объединения.

"По итогам встречи стороны договорились о подготовке в будущем году двусторонних визитов представителей строительного бизнеса российской и турецкой сторон, а также о подготовке встречи Национального объединения строителей и Турецкой ассоциации подрядчиков (TMB) при поддержке посла Турции в России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече Самсар и Глушков также обсудили возможности привлечения турецких инвестиций в российскую экономику и внедрения турецких строительных технологий в российский строительный комплекс.

Самсар отметил, что турецкие строительные компании с 1990 года реализовали в России более 2 тыс. проектов на общую сумму $85 млрд. Из-за пандемии объемы строительных работ уменьшились. Посол выразил надежду на помощь Национального объединения строителей в содействии турецким строителям.

По словам главного советника по торговле посольства Турции в России Алпэра Эритэна, 10 ведущих строительных компаний Турции уже интегрировались в российский бизнес, и такая форма работы важна для более быстрого развития. "На 2021 год турецкие компании запланировали реализацию строительных контрактов общим объемом более чем $6 млрд. Чтобы начать новые проекты, в том числе на Дальнем Востоке России, важно экономическое сотрудничество сторон", - отметается в сообщении.