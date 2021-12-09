Аварийные дома во Владимирской области планируют расселить досрочно в 2023 году

ТАСС, 9 декабря. Власти Владимирской области планируют в 2023 году, на год раньше планового срока, завершить реализацию программы расселения домов, признанных аварийными до 2017 года. Квартиры получат около 4,5 тыс. жителей региона, сообщила в четверг пресс-служба областной администрации.

"Владимирская область обязуется на год раньше срока, до 31 декабря 2023 года, завершить региональную программу переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. <...> Благодаря этому порядка 4 500 человек, которые в настоящее время ждут переселения, смогут на год раньше переехать в новое жилье", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

По данным пресс-службы, данное обязательство отражено в дополнительном соглашении, которое ранее подписали врио губернатора Александр Авдеев и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин. "В настоящее время в области не очень большой объем ввода в эксплуатацию многоквартирных домов. Но реализация программы переселения и проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры позволит не только расселить аварийные дома, но и подготовить площадки под жилищное строительство, а также увеличить объем возводимого жилья", - приводит пресс-служба слова Авдеева.

В пресс-службе отметили, что всего в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в регионе запланировано переселить почти 6,8 тыс. человек, расселить 116,53 тыс. кв. метров аварийных домов. Общая стоимость программных мероприятий составляет 4,48 млрд рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 4,38 млрд рублей. Досрочное завершение действующей программы позволит региону уже с 2024 года приступить к дальнейшему расселению аварийного жилья. После 1 января 2017 года во Владимирской области выявлено 243 аварийных многоквартирных дома общей площадью 74,63 тыс. кв. метров.