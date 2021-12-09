На землях ДОМ.РФ с начала года построено около 1,3 млн кв. м жилья

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Около 1,3 млн кв. м жилья введено в эксплуатацию с начала 2021 года на земельных участках, переданных ДОМ.РФ регионам для освоения, сообщил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

"В 30 регионах России на федеральных землях, переданных ДОМ.РФ субъектам РФ, в 2021 году уже введено в эксплуатацию около 1,3 млн кв. м жилья", - привела пресс-служба компании слова Азизова.

Наибольший объем жилья на землях ДОМ.РФ построен в Тюменской области (206,2 тыс. кв. м), Краснодарском крае (около 196 тыс. кв. м), Челябинской (121,8 тыс. кв. м), Московской (111,7 тыс. кв. м) и Саратовской (98,2 тыс. кв. м) областях. Освоение земельных участков идет с применением стандарта комплексного развития территорий ДОМ.РФ.

Всего с 2010 года на землях ДОМ.РФ, переданных регионам, построено 14,2 млн кв. м жилья. Для увеличения объема ввода жилья компания применяет механизмы КРТ, проводит аукционы "за долю", продает инвесторам и передает регионам на безвозмездной основе земельные участки, выпускает инфраструктурные облигаций и т. д., добавил Азизов.

С 2008 года ДОМ.РФ по поручению президента России выявляет, вовлекает в оборот и проводит градостроительную подготовку неиспользуемых федеральных земель для застройки. До 2030 года с участием ДОМ.РФ должно быть построено около 100 млн кв. м жилья. С 2016 года компания вовлекла в оборот более 15 тыс. га федеральных земель с общим градостроительным потенциалом более 60 млн кв. м.