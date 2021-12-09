Бурков: темпы строительства жилья в Омске необходимо увеличить в два раза

ОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Застройщики должны ежегодно вводить в Омске минимум 700 тыс. кв. метров жилья, что в два раза больше текущих показателей, заявил в четверг журналистам губернатор Омской области Александр Бурков. Местные строители не в состоянии обеспечить такие объемы строительства, поэтому власти приглашают застройщиков из других регионов.

"Нам необходимо увеличивать ввод жилья. Мы сегодня в городе строим от 350 до 400 тыс. кв. метров, минимум мы должны строить 700 тыс. кв. м в Омске. Жилье востребовано сегодня у омичей. Многие хотят улучшить жилищные условия, готовы купить - нет предложения", - сказал Бурков.

По его словам, омская строительная отрасль уже работает на полную мощность, поэтому нужны застройщики из других регионов. "У нас уже есть два масштабных проекта, где пришли иногородние строители. Это компании "Эталон" и "Брусника". Одни заявляют объем строительства до 1 млн кв. метров, вторые - до 300 тыс. кв. метров, - добавил глава региона. - Эти компании строят жилье другого уровня, которое нам необходимо".

Так, проекты этих девелоперов предполагают комплексную застройку жилья - с детскими садами, школами, зонами отдыха. "И само жилье с подземными парковками и свободными дворами", - отметил Бурков. Он подчеркнул, что работа по привлечению иногородних застройщиков будет продолжена, несмотря на недовольство местных строителей, которые боятся конкуренции.

Ранее Бурков заявил, что омские строители не смогли обеспечить выросший из-за льготной ипотеки спрос на квартиры. В результате цены на жилье в Омске в 2020 году выросли почти на 25%.