В Приморье в 2022 году построят 1 млн кв. м жилья

ТАСС, 9 декабря. Власти Приморья планируют в 2022 году увеличить объем строительства в регионе на 20%, к сдаче запланирован 1 млн кв. м жилья. Об этом в четверг сообщил на пленарном заседании итогового онлайн-форума "ProДФО-2021" глава региона Олег Кожемяко.

"В прошлом году, при плане в 500 тыс., мы сдали 650 тыс. кв. м, в этом году мы сдаем 800 тыс., на следующий год мы выходим на показатель - 1 млн [кв.м жилья]", - сказал он.

Глава региона отметил, что Приморье строит треть от общего объема жилищного строительства на Дальнем Востоке. Одной из задач увеличения объемов строительства является снижение роста цен на недвижимость.

"К 2023 году мы [по программе "Арендное жилье"] сдадим жилье для 3 тыс. семей. Это хорошая программа, которую нужно разворачивать, знаю, что Минвостокразвития такую программу внедряет на всей территории Дальнего Востока. Здесь есть как раз пример, когда, получив жилье в аренду, в последующем оформив ипотеку, человек связывает себя с Дальним Востоком минимум на 10-15 лет", - отметил глава региона.

Программа "Арендное жилье" начала действовать в Приморье в 2020 году. Квартиры предназначены, прежде всего, для работников бюджетной сферы, молодых профессионалов и узконаправленных специалистов. Такое жилье можно будет арендовать или выкупить при помощи ипотечных займов для работников бюджетной сферы, молодых семей и иных категорий граждан. Арендный платеж в этом случае почти вполовину меньше рыночной стоимости.

Кожемяко отметил, что в регионе к 2023 году планируют полностью решить проблему обманутых дольщиков. "У нас их было несколько тысяч, люди не могли получить свое жилье. Благодаря поддержке президента РФ Владимира Владимировича Путина, [вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе] Юрия Петровича Трутнева, проблема, которая годами копилась, будет в Приморском крае решена", - добавил Кожемяко.

О темпах строительства жилья в ДФО

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что сделать жилье доступнее для всех категорий населения можно только одним способом - строить больше. "У нас в 2018 году по федеральному округу вводилось 1,8 млн кв. м в год, причем по некоторым округам [жилье] не строилось. В этом году мы выходим уже на 2,5 млн кв. м в год. Но для того, чтобы выполнить поставленные в указе президента задачи по росту обеспеченности жильем дальневосточников, мы должны к 2024 году выйти на 3 млн кв. м", - обозначил Чекунков.

Он отметил, что для выполнения поставленной задачи во всех субъектах Дальнего Востока реализуется комплекс мер, среди которых программа "Дальневосточный квартал". "Для человека дом это не только тот квартал, где он живет, его дом - это его город, его населенный пункт. И масштабная программа реновации городов, которую по поручению президента мы запускаем [включает] 25 ключевых городов Дальнего Востока, [чтобы] всем набором мер улучшать городскую среду в этих населенных пунктах", - сказал Чекунков.

Итоговый онлайн-форум "ProДФО: успехи и новые возможности Дальнего Востока в условиях меняющегося мира" проходит 8-9 декабря. Представители власти Дальневосточного федерального округа, федеральные эксперты, руководители молодежных и общественных движений, предприниматели, лидеры мнений обсудят итоги серии форумов, выделят точки роста для каждой из областей жизни регионов, установят новые цели и задачи на 2022 год.