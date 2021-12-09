Росреестр Москвы зарегистрировал рекордное число сделок на вторичном рынке жилья

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Число сделок по переходу прав на жилье в Москве за 11 месяцев года превысило 150,5 тыс. договоров, что стало абсолютным рекордом для вторичного рынка жилья в столице. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве Мария Макарова на форуме "Инфраструктурные инвестиции. Общество. Технологии. Бизнес".

"11 месяцев 2021 года - это абсолютный рекорд по количеству зарегистрированных переходов прав на жилые помещения в Москве. Это 150,5 тыс. сделок на вторичном рынке жилья. Весь 2020 год - чуть больше 148 тыс. зарегистрированных переходов прав", - сказала Макарова.

За 11 месяцев 2021 года в столице зарегистрировано 128,2 тыс. договоров долевого участия. "Результаты этого неполного года побили все фиксированные ранее рекорды. По сравнению с 2020 годом уже показатель 11 месяцев 2021 года вырос на 33%", - добавила Макарова.

За пять лет управление Росреестра по Москве зарегистрировало 520 тыс. сделок по договорам долевого участия, а на вторичном рынке - 725 тыс. сделок.