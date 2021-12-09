Законодательное решение о правовом статусе апартаментов примут в 2022 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума планирует решить проблему с правовым статусом уже построенных и новых проектов апартаментов в 2022 году. Об этом сообщил в четверг председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов на форуме "Инфраструктурные инвестиции. Общество. Технологии. Бизнес".

"Законопроект [о вводе понятия "многофункциональное здание"] в первом чтении у нас есть. Он не про апартаменты. У нас сейчас идет дискуссия, стоит ли в него добавлять все регулирование так называемых апартаментов или внести это отдельным законопроектом. В любом случае мы будем разделять то, что уже построено и действует сейчас, и правила игры для строительства нового. В следующем году мы в любом случае решение примем, доведем до конца. В каком виде, пока не знаю", - сказал Пахомов.

При этом депутат обратил внимание, что никогда власти не планировали разрешать уже действующие проекты апартаментов переводить в статус жилых помещений.

По словам Пахомова, сейчас дорабатывается внесенная в Госдуму инициатива о вводе понятия "многофункциональное здание". Возможно, этот законопроект будет перевнесен или будет разделен на две инициативы: о новых проектах и о правовом статусе действующих апартаментов, сказал депутат. Он отметил, что сегодня около 22 регионов заявляют о такой проблеме.

Ранее депутат Госдумы, член комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил ТАСС, что законопроект о многофункциональных зданиях не будет рассмотрен Госдумой в этом году.

О законопроекте

Группа сенаторов и депутатов в апреле внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Так, предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки (в общественно-деловой зоне). Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Однако инициатива не распространяется на уже построенные здания с апартаментами.

Ранее Госдума перенесла первое чтение законопроекта, который позволяет переводить апартаменты из разряда нежилых в жилые помещения. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил запросить официальное заключение правительства РФ и образовать рабочую группу.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в таких домах не подпадают под контроль госжилинспекций. Еще одна проблема апартаментов - они не обеспечены социальной инфраструктурой.