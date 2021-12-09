Минпромторг зафиксировал рост производства большинства стройматериалов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ за 10 месяцев 2021 года зафиксировал рост производства практически всех основных видов строительных материалов, следует из комментария замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, распространенного пресс-службой ведомства в четверг.

"За 10 месяцев 2021 года наблюдается рост объема производства почти по всем основным строительным материалам. Так, например, по отношению к 10 месяцем 2020 года выросло производство: цемента, +5,2%, нерудных материалов, +1,7%, товарного бетона, +14,8%, листового стекла, +13,1%, газобетонных блоков, + 18,2%, минеральной теплоизоляции, +36,5% (снижение производства наблюдалось по ЖБИ - 1,3%, по кирпичу строительному - 2,7%)", - говорится в сообщении.

Рост производства основных материалов, за исключением ЖБИ и кирпича, отмечается также по сравнению с 2019 годом. Евтухов уточнил, что снижение производства железобетонных изделий связано с тенденциями в строительстве.

"Так, снижение производства ЖБИ связано со снижением ввода панельных домов (за три квартала 2021 года снизилось на 5,3% к 2020 году, в 2020 году снизился на 12% по отношению к 2019 году). При этом наблюдается рост производства бетона за счет объема монолитного домостроения (за 3 квартала 2021 года увеличилось на 43% к 2020 году, в 2020 году увеличилось на 6,1% к 2019 году)", - уточнил он.

Что касается производства кирпича, то оно планомерно сокращалось за последние 10 лет (с 8,5 млрд условных штук до 5,5 млрд). В то же время в этом году отмечается влияние на этот сегмент индивидуального жилищного строительства, которое формирует повышенный спрос на кирпич.

"За период январь - октябрь 2021 года было введено 40,8 млн ИЖС, что на 40% выше аналогичного показателя 2020 года. Также рост цен на деревянные стройматериалы, арматуру, металлосодержащие стройматериалы сместил спрос именно на кирпичное строительство, сформировал "взрывной" рост спроса на кирпич с лета этого года. При этом в период январь - май 2021 года потребление кирпича было даже ниже на 9%, чем в 2020 году", - резюмировал Евтухов.