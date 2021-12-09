Дума продлевает механизм аренды земли для компаний, достраивающих дома обманутых дольщиков

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2024 года механизма аренды земельных участков без проведения торгов для компаний, которые достраивают жилые дома обманутых дольщиков.

Как напомнил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, в прошлом созыве "сформировано законодательство, направленное на помощь обманутым дольщикам". "В частности, в 2018 году был предусмотрен упрощенный порядок предоставления компенсационных земельных участков для застройщиков, которые взяли на себя обязательство по достройке проблемных объектов", - сказал он.

Первоначально данный механизм был установлен до 1 января 2022 года. Ожидалось, что к этому времени будут окончательно решены проблемы всех дольщиков, но на данный момент в Едином реестре проблемных объектов числятся 2,6 тыс. домов.

"До сих пор остаются десятки тысяч пострадавших от недобросовестных застройщиков. Это семьи с детьми, которые вложили свои деньги, но так и не получили квартиры. Многие из них взяли ипотечные кредиты, вынуждены жить в съемном жилье", - указал спикер. Он констатировал, что "возможности бюджетов всех уровней по софинансированию программ помощи обманутым дольщикам ограничены", в связи с чем "правильно будет продлить возможность передачи земли без торгов ответственным застройщикам для достройки проблемных домов".

"Мы должны сделать все, чтобы понятие "обманутый дольщик" ушло в прошлое", - резюмировал Володин.