Свыше 800 детей-сирот Липецкой области получат жилье в ближайшие три года

ЛИПЕЦК, 9 декабря. /ТАСС/. Свыше 800 детей-сирот из Липецкой области получат полагающееся им по закону жилье в ближайшие три года. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов, комментируя принятие областным советом депутатов проекта бюджета на 2022 год и период до 2024 года.

"В ближайшие три года предусмотрены значительные ресурсы, а именно 1 млрд 624 млн рублей, на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - сказал Артамонов. Он пояснил, что к концу 2024 года власти планируют обеспечить жильем 818 человек. "Одновременно с этим, с 1 января будущего года дети-сироты, которые пока не обеспечены жильем, смогут воспользоваться новой мерой господдержки: за счет регионального бюджет им компенсируют расходы за найм квартиры", - продолжил Артамонов. В частности, размер компенсации в Ельце и Липецке составит до 8 тыс. рублей, а в остальных муниципалитетах области - до 5 тыс. рублей.

Глава областной администрации подчеркнул в этой связи, что главный финансовый документ имеет ярко выраженную социальную направленность. "В центре нашего внимания всегда находятся люди, мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни и это является приоритетом в работе всех уровней власти",- заметил Артамонов.