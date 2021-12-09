Власти Дагестана считают, что мораторий на сделки с землей выявил неиспользуемые участки

МАХАЧКАЛА, 9 декабря. /ТАСС/. Мораторий на оформление юридических сделок с земельными участками, введенный в Дагестане в ноябре 2020 года, позволил выявить неиспользуемые земли, которые будут возвращены в хозяйственный оборот, об этом сообщил на пресс-конференции в четверг глава региона Сергей Меликов.

"Сотни гектаров земли стоят, они не развиваются - на них не растет виноград, они не являются пахотными, там не строятся дома, они не развиваются как участки для каких-то промышленных объектов. В прошлом году я был вынужден ввести мораторий на оформление земельных участков для того, чтобы, пока никто ничего не оформляет, мы поняли, сколько у нас всего есть земли - федерального, республиканского значения, сельскохозяйственной, промышленной и т. д. Мы эту работу до июля провели <…>, мы выявили гораздо больше участков, чем предполагалось, для того, чтобы вовлечь их в хозяйственный оборот", - сказал Меликов.

По его словам, решения по возвращению неиспользуемых земель в оборот уже приняты, однако может потребоваться время на различные юридические процедуры - например, по переоформлению назначения земельного участка. В частности, глава региона отметил, что все виноградопригодные земли в Дагестане должны быть отданы под виноградники.

"Нельзя на виноградопригодных землях пасти скот, строить заправки. Они должны быть переданы для производства винограда - той культуры, которой Дагестан традиционно был богат. Путь виноград там будет через три года, через пять лет. Сегодня наш виноград востребован и в Крыму, и в Краснодарском крае, и на Ставрополье - мы должны производить то, что у нас покупают", - пояснил Меликов.

Кроме того, он отметил необходимость пересмотра республиканского закона о землях отгонного животноводства, приятого в 1993 году и сегодня противоречащего ряду федеральных и региональных норм. Однако, по его словам, корректировка закона, затрагивающего интересы существенной части жителей республики, будет проводиться с учетом мнений всех заинтересованных сторон. "Пока этот закон не будет всеми согласован, пока пункты этого закона не будут восприняты всеми, пока не выровняем все штрихи к этому закону, я его не подпишу. Только когда мы найдем компромисс, мы внесем изменения в этот закон", - добавил глава Дагестана.

В ноябре 2020 года Меликов поручил создать комиссию для проверки эффективности управления земельными участками, находящимися в собственности республики. Как сообщали в пресс-службе главы региона, причиной такого решения стало ненадлежащее использование сельскохозяйственных земель, невозможность своевременно предоставить инвестору земельный участок под строительство, а также недостаток земель для строительства социальных объектов и инфраструктуры.