"Ъ": Минстрой разработал законопроект для контроля рынка аренды

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Минстрой России разработал проект закона о создании государственной информационной системы (ГИС) по контролю за операциями по аренде квартир, апартаментов и машиномест. Мера направлена на увеличение транспарентности рынка аренды, с которого государственный бюджет недополучает до 162 млрд рублей в год, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на разработанный Минстроем законопроект.

Как уточняет издание, в случае, если арендодатель не будет вносить соответствующие данные по сдаче недвижимости в наем в специальное онлайн-приложение, его ожидает штраф в размере до 5 тыс. и 50 тыс. рублей для граждан и компаний соответственно. В соответствии с законопроектом владельцы квартир, апартаментов, машиномест и их арендаторы должны будут производить все расчеты через разработанную Минстроем ГИС, а также в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию об их сроках и размере платы.

Законопроект был направлен для согласования в профильные министерства и ведомства в начале ноября, сообщает газета. В ведомстве ожидают внесения законопроекта в Госдуму в весеннюю сессию.

Как сообщает газета, разработка ГИС началась по поручению президента РФ Владимира Путина в августе 2021 года. В Минстрое уточнили, что информсистема будет на 100% принадлежать государству, а само ведомство будет выступать ее оператором.