В Кызыле к 2028 года построят новый микрорайон из 38 многоэтажек

ТАСС, 10 декабря. Новый жилой район "Монгун" планируют построить в 2024-2028 гг. в Кызыле. Всего возведут 38 многоэтажек, написал на своей странице во "ВКонтакте" и. о. вице-премьера правительства Тувы Александр Брокерт.

"Со всеми заинтересованными сторонами проводим оперативные совещания. В том числе и по реализации проекта "Монгун", где планируется строительство 38 многоквартирных домов (около 150 тыс. кв. м.), сроки строительства - 2024-2028 гг.", - написал Брокерт.

Также в "Монгуне" планируется построить школу на 825 мест, детский сад на 280 мест, торговый центр, предприятия бытового обслуживания.

В октябре Тува вошла в число регионов России, которым правительственная комиссия одобрила предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов. Республика получит 989,55 млн рублей в 2022-2023 гг. на устройство инженерных сетей в активно строящихся жилых районах в Кызыле. Тогда Брокерт сообщил ТАСС, что также ожидаются вложения на сумму порядка 33 млрд рублей в жилье со стороны частных инвесторов.

В 2021 году в Туве ожидается ввод порядка 107 тыс. кв. м жилья.