Девелопер вложит 100 млрд руб. в строительство 280 тыс. кв. м жилья в Покровском-Стрешневе

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Девелоперская компания "Специализированный застройщик "Стадион "Спартак" начнет строительство более 280 тыс. кв. м жилья в 2022 году на первой береговой линии Москвы-реки в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе столицы. Объем инвестиций составит более 100 млрд рублей, сообщил журналистам в пятницу коммерческий директор компании Артем Ржавский.

"Объем инвестиций в проект составит более 100 млрд рублей. Всего объем жилой застройки составит более 280 тыс. кв. м, или более 3,5 тыс. квартир. Сроки реализации первой очереди: в 2022 году - начало, и окончание - в 2024 году", - сказал он, уточнив, что весь проект будет завершен до 2028 года.

По его словам, спорт является одной из главных составляющих проекта. В составе проекта находится стадион "Спартак", завершено проектирование и скоро начнется строительство дворца спорта, началось строительство теннисного центра.

Проектом "Клубный город на реке Primavera" предусмотрено строительство домов переменной высотности от 2 до 22 этажей. В составе первой очереди будут два жилых квартала. Совокупная площадь новых социальных объектов в локации превысит 90 тыс. кв. м. Здесь будет расположено восемь детских садов в общей сложности на более 1,6 тыс. детей и четыре школы на 3,8 тыс. мест. На береговой линии расположится экопарк, который растянется вдоль набережной более чем на 1,5 км и займет площадь 17 га. Общая площадь благоустройства, а также жилой и коммерческой застройки составит 160 га.