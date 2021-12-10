Рейтинг управляющих компаний с 2022 года будет учитывать организации всех регионов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Управляющие компании всех регионов РФ включат в рейтинг коммунальных предприятий в 2022 году. Пока в нем участвуют управляющие компании Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва, сообщил в пятницу руководитель красноярского общественного центра "ЖКХ Контроль", директор АНО "Институт развития ЖКХ" Роман Казаков.

"На сегодняшний день рейтинг у нас рассчитывается по городам Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва. До конца года мы рассчитываем сделать релиз на все города Сибири и Дальнего Востока. В начале следующего года мы уже рассчитываем собрать базу, провести всю отладку и тестирование и взять каждое муниципальное образование в каждом регионе страны, где есть более десяти управляющих компаний", - сказал он в ходе X ежегодного Всероссийского совещания по развитию сети общественного контроля и жилищного просвещения в сфере ЖКХ в Общественной палате РФ.

Как отметил Казаков, компании, управляющие хотя бы одним многоквартирным домом, должны в обязательном порядке принимать участие в рейтинге для того, чтобы жители могли полноценно ознакомиться с рынком таких организаций. Информация об управляющей компании должна быть получена из верифицированных источников, таких как базы данных Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной налоговой службы и ГИС ЖКХ. Кроме того, рейтинг должен рассчитываться ежемесячно. "Если рейтинг будет обновляться реже, в этом случае репрезентативность таких рекомендаций будет довольно низкой", - добавил он.

При этом, по словам Казакова, рейтинг должен учитывать мнение жителей многоквартирных домов, которые могут быть оформлены в виде жалоб в контрольно-надзорные органы или в виде нарушений, выявленных по факту этих жалоб. Учитывается также динамика расторжений и заключений договоров с управляющими компаниями.

Помимо этого, как добавил Казаков, в рейтинге будет отражена информация о количестве домов, находящихся в управлении таких компаний, их адресах, финансовых показателях, динамике проверок и нарушений. "Рейтинг, безусловно, - это только точка входа, потому что мы считаем, что у потребителей, у жителей многоквартирных домов, у собственников помещений многоквартирных домов должна быть полная подробная информация, чтобы каждая управляющая компания фактически была как под микроскопом", - подчеркнул он.