Ростех продаст землю "МиГа" у метро "Динамо" Москве

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Ростех отменил торги по территории бывшего завода "Миг" площадью почти 60 га на севере Москвы, назначенные на 22 декабря, следует из материалов на сайте "РТ-Капитала". Госкорпорация планирует продать землю Москве, при этом город заплатит за сделку уже в этом году, сообщили ТАСС в Ростехе.

"Действительно, аукцион отменен. На текущий момент нет ни одной заявки. Есть покупатель, готовый заплатить рыночную цену и лучше всех знающий, что делать с этой землей - это город Москва", - сказали в Ростехе.

В госкорпорации назвали сделку лучшим вариантом для себя и для города. "Можно быть уверенным, что в результате сделки в равной степени будут учтены интересы государства, авиастроения, города и горожан, что там будут правильные архитектурные решения и объекты, необходимые Москве. Напомним, что конкурс предусматривал оплату объекта в рассрочку, в данном случае средства от сделки поступят максимально быстро в полном объеме, уже в этом году", - отметили в Ростехе.

Стартовая цена площадки на торгах ранее была увеличена с 35,5 млрд до 40 млрд рублей.