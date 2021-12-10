{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Белгородской области вдвое увеличат объемы возведения многоквартирных домов

В 2022 году они составят 400 тыс. кв. м

ТАСС, 10 декабря. Объемы строительства многоквартирного жилья в Белгородской области в 2022 году увеличат в два раза - до 400 тыс. кв. м, что позволит снизить себестоимость квартир, сообщил в пятницу вице-губернатор региона Владимир Базаров.

"Исторически сложилось, что в приоритете - ИЖС. В результате строительство многоквартирного жилья стало отставать, и потенциал, который имели местные застройщики, был в некоторой степени утрачен. В планах на 2021 год у нас стоит ввод 200 тыс. кв. м в многоквартирных домах. В 2022 году эта цифра составит 400 тыс. кв. м", - цитирует пресс-служба правительства региона Базарова.

Увеличить темпы строительства и популярность многоквартирного жилья планируется за счет привлечения новых земельных участков, использования инфраструктурного бюджетного кредита для развития новых микрорайонов. В сентябре 2021 года региону одобрено выделение 4,4 млрд рублей в виде инфраструктурного бюджетного кредита, направить средства планируется на строительство дорог, коммунальных сетей, социальных объектов в новых жилых микрорайонах.

"Это деньги на инженерные сети, социальные объекты. Все это должно снизить себестоимость жилья и дать возможность людям покупать его по меньшей стоимости", - добавил Базаров.

Теги
РоссияБелгородская область
Crocus Group построит на Киевском шоссе магазин "Твой дом" вместо четвертого ТРК Vegas
Строительство планируется начать весной 2022 года, по словам президента компании Араза Агаларова
Читать полностью