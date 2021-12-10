В Белгородской области вдвое увеличат объемы возведения многоквартирных домов

ТАСС, 10 декабря. Объемы строительства многоквартирного жилья в Белгородской области в 2022 году увеличат в два раза - до 400 тыс. кв. м, что позволит снизить себестоимость квартир, сообщил в пятницу вице-губернатор региона Владимир Базаров.

"Исторически сложилось, что в приоритете - ИЖС. В результате строительство многоквартирного жилья стало отставать, и потенциал, который имели местные застройщики, был в некоторой степени утрачен. В планах на 2021 год у нас стоит ввод 200 тыс. кв. м в многоквартирных домах. В 2022 году эта цифра составит 400 тыс. кв. м", - цитирует пресс-служба правительства региона Базарова.

Увеличить темпы строительства и популярность многоквартирного жилья планируется за счет привлечения новых земельных участков, использования инфраструктурного бюджетного кредита для развития новых микрорайонов. В сентябре 2021 года региону одобрено выделение 4,4 млрд рублей в виде инфраструктурного бюджетного кредита, направить средства планируется на строительство дорог, коммунальных сетей, социальных объектов в новых жилых микрорайонах.

"Это деньги на инженерные сети, социальные объекты. Все это должно снизить себестоимость жилья и дать возможность людям покупать его по меньшей стоимости", - добавил Базаров.